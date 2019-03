Banderas de atrezo

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 29/03/2019 00:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Algún socialista con sentido de Estado, si es que queda alguien así en el desierto de Sánchez, debería recordarle a Miquel Iceta los fundamentos constitucionales. Sólo los más importantes, para no fatigarlo mucho, porque es evidente que no se los sabe. Los conceptos del poder constituyente y de la soberanía nacional, por ejemplo, que no son detalles marginales sino una noción elemental que ha de conocer y respetar cualquier político con ciertas responsabilidades. Se trata del núcleo primordial, el eje que organiza la convivencia, el principio base, y su ignorancia -peor si es voluntaria, porque entonces se llama desprecio- constituye una tara grave. Sin agobiar al hombre con pedagogías enojosas que ensombrezcan su frívolo carácter, bastaría con que le explicasen

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La derecha desnortada

La derecha desnortada ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El dichoso relato

El dichoso relato ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un ridículo como un portaaviones