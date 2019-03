Banalización generalizada «No pretendo dar la monserga sobre valores, pero lo que observo con preocupación es que se banalizan hasta esos actos que algunos consideramos fundamentales, y no es raro que, pocas semanas después de haber asistido a una boda, te enteres de que los felices contrayentes se divorciaron al poco tiempo de regresar de la luna de miel»

Por Luis del Val Actualizado: 19/03/2019 23:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

EL sentimiento de culpabilidad judeocristiano no propicia el ánimo para muchas alegrías, e incluso puede incitar a la tristeza. Eso de ir arrastrando, desde el mismo momento de nacer, con la pesada carga del pecado te coloca más cercano a considerar la vida como un valle de lágrimas que como una divertida verbena. Esa tremenda metáfora -«valle de lágrimas»- que se inserta en el Salve Regina, parece que proviene de un valle que existía en Israel, llamado así, Valle de Bakah, que significa llanto o lágrimas. Menos mal que al nacer no tienes raciocinio ni comprensión, pero si fuera de otro modo, y te explicaran lo que te aguarda, no faltarían quienes querrían volverse al útero materno y evitar la

Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite.