Auténtica resistencia civil

Un sindicato estudiantil catalán anunciaba ayer una manifestación de apoyo a los estudiantes que salieron a la calle en apoyo de los presos del «procés». Una manifestación por una manifestación por una manifestación... Así van rizando el rizo. Porque «Nuestros hijos no se tocan», pero ... los de los demás ya es otro cantar; por eso un joven que no comulgue con el independentismo, o incluso comulgando, tiene que aceptar sin rechistar que suspendan las clases hasta noviembre porque los activistas quieren dedicar el mes a hacer historia sin que les pase factura académica, imponiéndoles el parón a los demás porque la «uni», como «els carrers», como el idioma, como las instituciones, como la tierra, como el Parlament, como todo lo restante, es suyo, de ellos, todo excepto la pasta de Pujol, que esa no.

Contra los atropellos nacionalistas se usa mucho la palabra «libertad», pero a veces ni siquiera hace falta tanto. Sólo orden. Pero el orden no lo restablece el rector, ni el decanato ni las instituciones autonómicas, y menos las centrales que están como en una metrópoli (la distancia imperial que el autonomismo impone a España). Ante esta situación, los jóvenes han decidido organizarse y ayer hicieron algo novedoso o, abusando de la devaluada palabra, revolucionario: plantear resistencia civil a la resistencia «incivil». La universidad es un sitio sensible que se impregnó de nacionalismo hace décadas, pero ahora, en sintonía con el momento, quieren el control físico, completo, hacer de bedeles y llevar las llaves. Si los estudiantes plantan cara, son considerados «fascistas». Eso sucede en los campus de EE.UU. y en Europa comienza a verse. La semana pasada, unos estudiantes llegaron a las manos en Nanterre (París). La organización izquierdista no aceptaba que una conservadora ejerciera sus derechos. Resultado: a trompazos. El nacionalismo catalán ha vendido, y hasta se ha creído, que son unos ciudadanos libertarios contra el Estado, cuando a lo que aspiran es a otro Estado en el que no les tosa nadie para imponérselo a los demás como se impone un tsunami, por collons atmosfèrics. Por eso se convierte en un conflicto entre unos catalanes y el resto de catalanes y españoles, y los no independentistas pueden resignarse a lo que hagan partidos e instituciones, con el resultado que estamos viendo, u organizarse, sabiendo que al menos hay dos cosas a su favor: tienen razón, y además tienen el apoyo de millones de españoles.

