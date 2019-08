Editorial ABC Audaz: una costosa operación de «marketing» Una semana lleva dando vueltas un buque de la Armada, de acá para allá por el Mediterráneo para cumplir la orden dada por el Gobierno de recoger a los quince inmigrantes del Open Arms que España se ha comprometido a acoger

Una semana lleva dando vueltas un buque de la Armada, de acá para allá por el Mediterráneo para cumplir la orden dada por el Gobierno de recoger a los quince inmigrantes del Open Arms que España se ha comprometido a acoger. La última improvisación es que el Audaz debe trasladarse desde las inmediaciones de las isla de Lampedusa al puerto siciliano de Pozallo para recoger a estas personas y traerlas a nuestro país. Cada paso parece más esperpético. Si ya es aparatoso e innesario alistar todo un buque de la Armada para esta misión, cuando en avión podrían los inmigrantes llegar a nuestro país con la misma seguridad y mucho menos coste, más esperpéntico es que los acogidos y el Audaz vayan por separado de Lampedusa a Pozallo y que solo allí se produzca el embarque. Tal como discurren los acontecimientos puede que esta no sea la última «novedad» que ofrezca un caso que viene a confirmar que el Gobierno no hace otra cosa que dar palos de ciego en el problema de la inmigración, tan desorientado que de la noche a la mañana no solo cambia de planes sino que es capaz de hacer una enmienda a la totalidad a los propósitos que expresó cuando llegó a La Moncloa. Ha pasado de la grandilocuencia del Aquarius (donde llegó a movilizar a 2.500 personas en el operativo de acogida) a ponerse de perfil con el Open Arms, ONG a la que primero integró en el dispositivo de Salvamento Marítimo (un claro error) para amenazarle ahora con multas de hasta un millón de euros. Como pasó de criticar las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla durante el Gobierno del PP, a practicarlas cuando allí la situación se puso fea. Ayer se comprometió a quitar las concertinas de las vallas a final de año, promesa idéntica a la que hizo hace catorce meses. De aquí a entonces puede considerarlas un elemento imprescindible.