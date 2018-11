Asia welcome

Gabriel Albiac

Se exhibe aquello de lo que se carece: es el modo más común de ocultar las miserias propias. Van ya para cuatro años que una benévola pancarta cubre la fachada del ayuntamiento de Madrid en Cibeles: Refugees Welcome. ¿A quién está felicitando el bucólico ayuntamiento de Carmena? A sí mismo, por supuesto. Más allá de ese onanismo, de poca acogida pueden gloriarse sus gestores. No hay más refugio allí, si bien se considera, que el de una Manuela Carmena, que en el Palacio de Cibeles ha atrincherado su demente gestión de una ciudad que ella trocó en inhabitable. Refugees Welcome: la verdad, tras la pancarta angélica, es que el número de refugiados en Madrid por los carmenitas es risible. Si

