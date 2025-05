De Arriola a Redondo

Venga, que se note que hemos ganado: llegar y pegar. ¿Qué quieren, un vicepresidente? Pues, toma, ¡cuatro! ¿Qué quieren, que el Consejo sea de Ministros y Ministras? Pues ahí tienen, 11 ministros y 11 ministras. Y en el banco azul del Congreso, ¡a meter sillones! ... Que nadie se quede sin su sillón. Se dividen los ministerios en dos y así hay tajada para todos. Ah, y los Consejos los pasamos de los viernes a los martes, para que a la oposición no les dé tiempo a controlar al Gobierno los miércoles. Y aunque digan que Torra ya no es presidente de la Generalidad, mantenemos la cita con él, de igual a igual; y si hace falta ir a Barcelona se va; para eso está el Falcon. Y si el Jemad está en la OTAN, se le cesa aunque esté lejos de la Patria y ponemos al nuestro. Y si ERC para apoyarnos pone como condición que hagamos una limpia en la Guardia Civil en Cataluña, se hace. Ah, y de directora general de la Guardia Civil, una señora, que queda muy resultón, y podemos seguir apuntándonos primicias: el primer Gobierno de coalición en la restaurada democracia y la primera mujer al frente de la Benemérita.

Y las pensiones se suben sin echar cuenta a los números de Bruselas, que le den a Bruselas. Ah, y de fiscal general ya me está usted poniendo a la que fue ministra de Justicia. Y si el Poder Judicial protesta por su idoneidad, que diga misa si quiere, pero esto es lo que hay. Ah, y a ver cómo nos las aviamos para que los «Jordis» tengan su primer permiso penitenciario. Que se note que hemos llegado y que somos la Coalición de Progreso y la leche. Ah, y a desjudicializar la política: que no se hable más de «procés» ni de sedición. Esto es el «conflicto político catalán», que vamos a solucionar y no como otros.

Como verán, todo exactamente al revés que cuando la derecha ha llegado al poder en España, tan legítimamente como ahora la ultraizquierda. Cuando la derecha ha llegado al poder, no se ha atrevido a cambiar nada, para que no les llamen fachas. A estos les importa un comino (como a la otra España) que les digan lo que quieran. Llegar y pegar, plas, plas, plas, una decisión tras otra, para que se note que ya están aquí los nuestros. La otra vez, ya vieron: Zapatero ganó, llegó y mandó. Se trajo de vuelta las tropas de Irak en menos de 24 horas y anuló el Plan Hidrológico y toda la legislación ajena a su programa. La derecha no se atrevió ni a derogar la malhadada Memoria Histórica, causa de la resurrección de las dos Españas, de nuevo enfrentadas.

¿Y saben por qué está diferencia? Por los consejeros áulicos que tuvieron cada uno de los dos mandatarios. Rajoy tuvo a Pedro Arriola, asesor tan culpable como su asesorado de tanta blandenguería, tanto paño caliente, tanta cobardía a la hora de dar la cara en lo que había que darla. Y Pedro Sánchez, por el contrario, tiene a Iván Redondo, un genio de alcanzar el poder y ejercerlo sin la menor vergüenza y al precio que sea, para que todo el mundo se entere de que ganaron. A un alto precio, tan alto como en muchos asuntos la propia España, pero ganaron. A Arriola, Rajoy lo tenía escondido. Le daba alipori confesar que tenía un consejero todopoderoso que le decía que se estuviera quietecito. Todo lo contrario a Iván Redondo, el que manda en La Moncloa, no lo ha votado nadie, pero lo ha elegido el poderoso dedo de Sánchez. Como cantaba el coro «Los Demócratas» en los albores de la Transición, en el Carnaval de Cádiz de 1977: «Aquí no pasa ná,/ esto es un cachondeo,/ porque todos los cargos/ y nombramientos/ han sido a deo...». A dedo el poderosísimo Redondo, la fiscal general del Estado, la directora general de la Guardia Civil. Sin la menor vergüenza. A dedo. Para eso ganamos.