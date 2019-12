Tribuna abierta Arriesgada coalición «Los partidos que apoyan la Constitución no deberían quedarse al margen»

Soledad Becerril Actualizado: 03/12/2019 00:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los gobiernos de coalición no son novedad en los sistemas parlamentarios de las democracias. Los hay actualmente y los ha habido en el pasado. A partir de la Transición y de la entrada en vigor de la Constitución del 78, en España no hemos tenido ningún Gobierno de la Nación de coalición, pero no tendría que preocuparnos la existencia de esa posibilidad. Lo importante es lo que esa coalición, por concesiones de unos, por exigencias de otros o por sus propios programas de gobierno, decidan llevar adelante.

Y este es el problema que tenemos ante nosotros: la posibilidad de una coalición para formar un gobierno en parte constituido o apoyado por quienes no creen en el Estado de Derecho, detestan

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión