Tribuna abierta Argentina, al despeñadero: Sálvese quien pueda «Argentina es un país de riquezas inmensas, cultura y tradiciones magníficas, mas no es eso suficiente para que su propio pueblo prefiera autoinfligirse estocadas de muerte. ¿Cómo entender esta locura?»

Andrés Montero Actualizado: 10/09/2019 00:07h

Los recientes resultados de las primarias argentinas hacen predecir que nada bueno le espera a la otrora gran nación sudamericana. Apellidarse Fernández parece ser un martirio, toda vez que no uno sino dos Fernández serán los protagonistas de una destrucción aun mayor de la ya sufrida por Argentina en el pasado. Los anuncios preelectorales del candidato Alberto Fernández, en los que culpa al FMI y al Gobierno de Macri de los males de su país, no hacen otra cosa que confirmar la amnesia que acompaña a la dupla que se espera asumirá el Gobierno. No hay registros de que alguna gobernante haya robado tanto como Cristina Fernández. En efecto, la ahora candidata a vicepresidenta robó maletas llenas de billetes, adjudicó

