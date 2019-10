Arde Cataluña

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 18/10/2019 00:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno no sabe de qué asombrarse más: del descaro con que los líderes independentistas catalanes escenifican su desafío al Estado español o de la cachaza con que el Gobierno español se lo está tomando. Porque su anunciado «tsunami democrático» no se ha reducido a riadas humanas en marcha para inundar Cataluña, es que, además, ha incendiado sus principales ciudades, estremecido su aire con banderas y pancartas, bloqueado sus vías de comunicación y provocado un caos social y laboral, como si todas las fuerzas de la naturaleza se hubieran puesto de acuerdo para inmovilizarla por tierra mar y aire. Pero no han sido las fuerzas de la naturaleza, sino sus propios dirigentes quienes lo han dispuesto para mostrar su rechazo a

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ho tornarem a fer

Ho tornarem a fer ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Suspenso general

Suspenso general ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ningún Salomón