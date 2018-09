Hermann Tertsch

EL diario New York Times puede haber llegado al punto de no retorno en la caída libre de su calidad intelectual y moral. La publicación de un artículo anónimo de alguien que dice pertenecer a un grupo de «resistencia» dentro de la Casa Blanca dedicado a sabotear la política del presidente de EE.UU., no es solo un acto de apología de la traición. Es una vileza que deshonra a todos los implicados. Dicen que Trump amenaza a la democracia pero quienes violan las reglas son siempre sus enemigos. El saboteador dice que él y sus cómplices lo hacen por el bien de la patria para evitar los efectos de la política de un gobernante que consideran perverso, incapaz y demente. Nunca ningún golpista ni traidor ha explicado sus actos de otra forma. Y mucha prensa mundial celebra que haya, según esta garganta profunda, células de resistencia y sabotaje contra el presidente y su política en la Administración del Estado. Que se dedican a dañarle a él y a impedir que se apliquen la política y las medidas que el presidente Donald Trump ordena.

Hace mucho que la prensa occidental entró en una deriva de irresponsabilidad delirante en su odio incontrolado a Trump. Días después de las elecciones la prensa celebraba las manifestaciones violentas en EE.UU. de izquierdistas que se negaban a aceptar el veredicto de las urnas. No solo esos siguen sin aceptarlo. Su desprecio a Trump como candidato y a sus seguidores, esa gentuza, esos «deplorables» de que hablaba Hillary Clinton, fue la clave de su derrota. Pero también el origen de la mayor, más brutal y más falsaria campaña contra un gobernante legítimo que se recuerda. Ahora se ve que hasta con sabotajes. En venganza por el fracaso histórico de aquella derrota humillante para todos los que apoyaron a la que perdió por su arrogancia infinita, su soberbia, sus enfermedades, sus mentiras, su corrupción y escándalos.

Ganó el otro. El malo. Desde entonces se busca delito que colocarle. No han dejado de fabular y buscar. De Rusia van a las putas. De las putas a los negocios. Y de allí vuelta a Rusia. Nada. Y la prensa internacional con docilidad vergonzosa y celo miserable sigue tras a los voceros de los perdedores, NYT y Washington Post. Y patéticos personajillos de la CNN, como Wolf Blitzer y Anderson Cooper, que siguen como aquella madrugada electoral en busca de un condado de Florida que cambiara su suerte, cuando ella ya llevaba horas borracha, incapaz de salir a reconocer su derrota. Aquel colosal escenario de triunfo para la primera mujer presidente quedaba en desangelado hangar en el que todos lloraban por las esquinas y se anunciaba que Hilaria no estaba en condiciones. Esa es la que iba a ser comandante en jefe. No habían contado con la «gentuza deplorable» que desprecian los intelectuales de allí y de aquí. Y voté el pueblo, los que mueren en las guerras y los que trabajan en la paz y no están afectados ni infectados por las pestes de los marcuse y chomskys franfurtianos en las universidades, los que no tienen más ideología que las tradiciones, la lealtad y el sentido común. Esos, aliados con muchos otros ya hartos de la mentira, decidieron que esa mujercita codiciosa e hipócrita no iba a mandar. Ahora resulta que las elites y los funcionarios salidos de estas universidades con adoctrinamiento neomarxista le sabotean. Él lo sabía y lo dijo. Lo tacharon de conspiranoico. Pues ahí lo tienen. Los traidores son ahora los héroes del New York Times. Dense prisa en sabotearle mucho. Porque nada desprecian los honrados y patriotas «deplorables» como la traición. Muchos que podían tener alguna duda dejaron ayer de tenerlas.