Una calle del centro de Madrid prácticamente vacía por el confinamiento provocado por el coronavirus - EFE/Kiko Huesca

miradas sobre la epidemia Grados de soledad El director de For The Fun Of It escribe en ABC: «Este desierto silencioso oculta la peor de la soledades, la de los que mueren y morirán solos por privárseles de la mano de la persona amada para que esta no se contagie, aunque así les den peor muerte que el virus»