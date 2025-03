Antonio Burgos: ¿Y las fronteras?

Quien dice fronteras dice aeropuertos, ahora sus pasos más habituales. La triste y lamentable confusión, desde luego interesada, del número exacto de muertos por el Covid se queda en nada al lado de la absoluta desorientación que a la fecha que estamos, con el verano ... en puertas y con muchos hoteles ya afortunadamente abiertos, tenemos sobre nuestras fronteras. La UE, que nos está tratando como apestados, parece que lo tiene claro. Mas para los españoles el asunto aparece cada día más confuso. En el habitual manto de Penélope de cuanto hace y decide el Gobierno en la actual crisis, que lo que hoy es blanco mañana es negro, y así hasta el camarote de los hermanos Marx que dice Felipe González.

Ya sabemos todas las regiones que han pasado a la Fase 3, y que Galicia está en la anormalidad de la «nueva normalidad». Y que el día 21 dejará de estar en vigor el Estado de Alarma, por lo que el Gobierno ya se ha buscado las vueltas para seguir haciendo de su capa un sayo por distintos caminos que llevan al autoritarismo del decretazo. Pero esta es la hora, con el verano en puertas, que no sabemos qué va a pasar con nuestras fronteras. Uno de los grandes errores del Gobierno, de cinco estrellas en su catálogo de meteduras de pata, fue anunciar que imponían una cuarentena de 14 días a todo extranjero que ebtrase en España. Lo cual y espantar al turismo fue una y la misma cosa. Y Francia, claro, se tomó la represalia de aplicar la misma medida a los viajeros procedentes de España. Lo dije cuando dieron esa descabellada orden: ¿quién va a venir de vacaciones a España, si ha de pasarse 14 días encerrado en el hotel o en el apartamento, «mirando al mar soñé» que no puedo siquiera bajar a la playa más que camino del supermercado o de la farmacia? Como es habitual, el Gobierno metió la marcha atrás y suprimió esa medida a partir del primero de julio. Pero Europa no se enteró. Ojo, primero de julio, O sea, que todavía el extranjero que le eche valor y se quiera venir de turismo veraniego a España tiene que pasarse sus absurdos 14 días recluido en el hotel o en su segunda residencia estival.

Han hecho una excepción con ese «pasillo turístico» entre algunas ciudades alemanas y las Baleares. Y a esos 11.000 germanos que han debido de cazar a lazo como cobayas turísticas los han eximido del confinamiento. Dicen que los aeropuertos se preparan para recibir vuelos desde el día 1. ¿Pero qué vuelos? Y con Portugal mismo, ¿está la frontera cerrada o abierta? ¿Puedes ir al Algarve libremente con tu coche o te devuelven a la carretera de Huelva cuando llegas a la frontera de Castro Marín? Las grandes compañías, ¿han reanudado sus vuelos regulares con Málaga, Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla? Todo es confusión de confusiones. Como estoy alejado de mi hijo y mis nietos, que viven en Munich, y estamos separados como si todavía estuviera alzado el Muro de Berlín y cada uno viviera en una parte de Alemania, muy esperanzado de que pronto estará arreglado todo y volveremos a la libertad de movimientos dentro del europeo espacio Schengen, para hacer una prueba del ansiado reencuentro familiar me fui a un buscador de vuelos en Google. Y empecé a poner, al azar, nombres de aeropuertos españoles y enlaces con Munich, en diversas compañías y fechas de finales de junio y de julio. Y en todos los resultados del buscador, junto a la hora y el día de los que podrían ser hipotéticos y placenteros viajes, me salía el mismo alarmante aviso en un rectángulo rojo: «Vuelo restringido por el Covid».

¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo prodremos viajar fuera? ¿Van a exigir el pasaporte para poder salir de España? ¿Lo pedirán para poder entrar? No es asunto secundario. De cuanto me estoy preguntando depende nada menos que nuestra economía y la reactivación del turismo como motor de su recuperación.