La vacuna Sánchez

Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 24/11/2020 23:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No 12.800. Ni 13.200. Sánchez ha anunciado que serán exactamente 13.000, qué puntería, los lugares de toda España donde podremos ponernos la vacuna anti-Covid. Ya lo tienen todo estudiado... menos la vacuna. Y con la que se ha liado con la vacuna de la gripe, ¿qué pasará con esta? No sabemos aún su efectividad, la superación final de las pruebas con humanos, su capacidad de producción, los porcentajes que corresponderán a España de las unidades reservadas por la Unión Europea, cuando se ponen a ordenar la forma en que serán inyectadas, y a qué sectores de riesgo de la población. Me imagino que la hostelería estará entre ellos. Todo esto me suena a cuento de la lechera. Cuando no sabemos

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Recoser América

Recoser América ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC España sin español

España sin español ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Orquestas sin director