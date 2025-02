Antonio Burgos: Romance del 19-J

Tanta ola de calor, temperaturas tan altas, tan altas como los precios de los puestos de la plaza, de la carne y de la fruta, de los huevos y naranjas; tan altas como la luz con que te alumbras en casa y enciendes el microondas ... y la sábana la planchas; y como el precio del gas con que calientas el agua; o como la gasolina, a dos euros la tacada del litro que en el depósito te va cantando la máquina, este domingo de junio es fecha bien señalada y no es por el termómetro ni por la cuestión climática. «Hoy puede ser un gran día», igual que Serrat cantaba, porque de unas elecciones está hoy pendiente España. Elecciones regionales , autonómicas las llaman, que eligen al Parlamento con sede en las Cinco Llagas, en que un tal señor Moreno, al que todos llaman Juanma, puso fin al largo tiempo en que este Sur fue sociata, y vivero de los votos que a la Moncloa llevaban y semillero de un Régimen en que todo lo amañaban al tamaño requerido de los que siempre mandaban. Qué pesadez de elecciones eran aquellas pasadas, porque siempre, siempre el PSOE, holgadamente ganaba, repitiendo mayorías cada vez que convocaban. A pesar de los pesares, el paro continuaba, subdesarrollo respecto a otras regiones patrias, y se cerraba Astilleros, y se cerraban las fábricas, y el personal en tropel iba al paro y se apuntaba, porque era muy rentable cobrar sin dar palo al agua, y buscarse quien el PER al momento le firmara, por echar siete jornales que eran peonadas falsas. Un Régimen absoluto fue todo en aquella etapa, igual que mandara Chaves, fuera Griñán quien mandara, que estaba todo tranquilo, bien tramado, como en calma, con aquel voto cautivo del PER y las peonadas que siempre la mayoría la tenía asegurada, aunque el parné del parado en prostitutas gastaran.

Hasta que un día, a tres años, llegó Juanma desde Málaga, y consiguió que San Telmo ya no fuera cortijada de las huestes socialistas que en Andalucía mandaban, y con sorpresa de todos, tiempos de cambio llegaban, al perder las elecciones y el poder doña Susana, y empezar un tiempo nuevo. De otra forma gobernaban; llegaron con una escoba a limpiar aquella casa y así fue que la derecha por vez primera mandaba, con el apoyo de Vox y el partido de Arrimadas. Fue en verdad cambio de ciclo en tiempos de noramala. A los más graves problemas tuvo que enfrentarse Juanma: de la pandemia a la crisis económica más mala. Y a pesar de todo ello, ahí tienen: las cifras cantan. Miren el PIB andaluz, y cómo aquí el paro baja, y cómo se han superado las más graves circunstancias, y hay más puestos de trabajo, y el turismo vuelve al alza, y se llenan los hoteles y el dinero ya levanta lo que se hundió con el Covid y se llenan las terrazas con turistas que nos dejan auténticas millonadas. El modelo que describo es el que hoy pierde o gana. Por eso de Andalucía está pendiente la Patria. Porque hoy el cambio de ciclo puede asentarse en España, y empezar a verle el fin a esa forma malhadada de cargarse la nación al que sanchismo le llaman. «Hoy puede ser un gran día» si por mucha confianza y porque hace calor el PP no queda en casa y suman más las izquierdas Frankestein con Juan Espadas. Pues que Dios reparta suerte, porque hoy nos hace falta.

