Antonio Burgos: Reivindicación de Pemán

Fue en la calle Isabel la Católica de Cádiz. Allí está la casa donde vino al mundo de la gracia y de las letras don José María Pemán. Sobre la fachada de piedra ostionera, un mármol recuerda que allí nació el autor del «Cuando las ... Cortes de Cádiz», o de «La viudita naviera» (Cádiz puro de Carnaval por los cuatro costados con Paco Alba cantando las letras de sus coplas), o de «Los tres etcéteras de Don Simón», fórmula perfecta de la profundidad que puede llevar dentro la ligereza de una comedia. Y fue allí, en la calle Isabel la Católica, que como todas las de Cádiz llevan a la mar, al hermoso mar de las murallas de la Alameda que te hacen creer que estás en las Antillas o en la tierra firme del Caribe, donde iban un día otros dos grandes de la Cuna de la Libertad: Picoco y Beni de Cádiz. Fue Benito quien le señaló a Picoco:

-En esta casa nació Pemán. Ahí lo pone en esa lápida.

Y pensando desde el más acá del ingenio de la Tacita, pasó el más allá por la mente del gran Beni. Quien le preguntó a Vicente Pantoja, que era como en el siglo del arte y del flamenco se llamaba Picoco:

-Vicente, cuando yo me muera, ¿tú qué crees que van a poner en la calle Hércules, en la casa donde yo nací?

Y respondió Picoco muy serio, muy rotundo, mucho arte:

-Pues pondrán: «Se vende».

Ahora no se vende la casa natal de Pemán, donde funcionan instituciones municipales, sino algo peor. Ahora está en almoneda la propia señera figura literaria y humana de don José María, y en su casa natal han retirado el busto del escritor, al que consideran franquista y digno de la vindicativa Memoria Histórica. Desconociendo la Historia, pues Pemán, frente a Franco, estuvo al servicio de la Corona y del Consejo Privado del Conde de Barcelona, el «Rey de todos los españoles» en su exilio de Estoril, sueño que logró su hijo Don Juan Carlos al restaurar no sólo la Institución Monárquica, sino las libertades y la democracia condensadas en la Constitución y que le concedió a Pemán el Toisón de Oro. No conocen a Pemán. O le tienen odio, por la fidelidad a sus ideas patrióticas y cristianas, algo que se lleva bastante poco en esta España acomodaticia, indiferente ante todo. En Sevilla, como en tantos lugares de Andalucía, Pemán tiene una calle. Y los correligionarios de los que ahora han retirado el busto en su casa natal, corrigieron el nombre de la calle. La que se llamaba «José María Pemán» a secas es ahora ridículamente «Calle Escritor José María Pemán». Como discípulo de su guasa final y aprendiz de su manera de construir el artículo de periódico, dije entonces:

-Ah, esa medida es muy oportuna. Está bien que a la calle le hayan puesto de lo de «Escritor José María Pemán», porque hay mucha gente que todavía se cree que Pemán era perito agrícola.

¿Por qué esta saña contra Pemán, y precisamente en su tierra? Como Hércules, Pemán fue un segundo fundador, literario, de Cádiz. La imagen de la ciudad fue acuñada en su extensa obra. Y hasta el traje típico femenino, el de piconera, no es otro que el de un personaje de una obra teatral de Pemán: Lola la Piconera. Pemán es Cádiz y Cádiz es Pemán. Como lo es Rafael Alberti, que, como don José María, «le llamaba Cádiz a todo lo dichoso». ¿Por qué esta inquina? Cuando tuve el honor de que Andalucía, como ha dicho genial y generosamente Alberto García Reyes, me hiciera compañero de parto como Hijo Predilecto de mi ya hermano Curro Romero, rematé mis palabras de agradecimiento con el guiño de un homenaje de desagravio a Pemán, con palabras tomadas de su letra del Himno de la Aviación. Como muchos, Pemán sintió «la gloria infinita de ser español»... de Andalucía y de Cádiz. Eso por lo visto ahora no se le perdona.