Orgullo andaluz

Hoy es 28-F. Día de precepto andalucista. Y no será este predicador quien no le dedique el sermón al evangelio patriótico del día. Sí, he dicho ‘patria’ y lo repito con un verso de Aquilino Duque: «Tienen los andaluces por patria el universo». Y su habla es la que, con el descubrimiento y conquista, pasó a América. Habla riquísima, que hogaño anda en polémicas y que es clara como aquel vaso de agua del histórico artículo sobre el catalán de otro andaluz, y de pura cepa, con ejercicio y servidumbre: don José María Pemán.

No sé gallego, pero me temo que los que lo hablan sentirán a partes iguales indignación y vergüenza ajena cuando escuchan que alguien que no es

Antonio Burgos Articulista de Opinión