No llevarás luto por mí

Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 26/04/2020 00:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A mí me entra algo por el cuerpo (tanto, que apago la televisión), cuando con la mayor frialdad del mundo, como si estuvieran hablando de cifras macroeconómicas y no de vidas humanas, sale el Tío de la Rebequita con los ministros de turno y altos cargos militares a los que les haya tocado acompañarle, y da las cifras de afectados por el Covid como quien un domingo por la tarde ofrece el resultado del partido de Las Gaunas. Y, sobre todo, se me revuelven las tripas cuando, como si fuera un triunfo, va el buen señor del chaleco de pelotillas y dice que ayer «sólo» hubo, ¿qué digo yo?, cuatrocientos muertos, o trescientos cincuenta, por lo que el panorama es

