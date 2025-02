Antonio Burgos: Metacrilato

Dura ya tanto la maldita crisis del virus que está dando ocasión a situaciones de mercado que deberán ser estudiadas por los economistas. Desabastecimientos que hasta marcan los tiempos de esta desgracia, o las semanas que llevamos de estado de alarma. Parece que tienen fecha ... de caducidad, aparte de código de barras y de desbarrar contra esta como maldición divina que nos ha caído. Más terrible de lo que pensamos. Llevamos más de 25.000 muertos por el Covid-19, al menos según la cifras oficiales; que vaya usted a saber cuáles serán las reales. ¿Y usted sabe cómo se puede cuantificar visualmente este terror, que se ha cebado sobre todo con las residencias de personas mayores y obligado a que ni puedas dar el pésame a los amigos si se les ha muerto alguien cercano, en esta como plaga de Egipto? Los americanos son muy amigos de estas estadísticas visuales. Por ejemplo, una que dijera: si colocamos uno detrás de otro, en fila india, a todos los tontos con balcones a la calle que hay en España, tenemos para que lleguen desde Madrid a La Coruña. Por lo menos. La comparación que quiero hacer es de este tenor, de las que gustan a los americanos, pero trágica. ¿Usted quiere saber visualmente cuántas personas han muerto ya del Covid-19? Pues las suficientes para llenar la plaza de toros de Las Ventas hasta la bandera una tarde de «no hay localidades». (Por cierto, ¿te acuerdas cuando en España había corridas de toros, antes que viniera un virus de importación para hacerles el trabajo gratis a los animalistas antitaurinos y a los enemigos de la Fiesta?).

Por la depresión que da la obligatoriedad del confinamiento, parece que hace siglos que tuvimos la primera noticia de un virus en la lejana China, que no le dimos importancia, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. La propia sucesión de los extraños acontecimientos puede servirnos de referencia, al modo de las estadísticas visuales americanas que acabo de citar. Para poder construir frases del tipo:

-¿Tú sabes desde cuándo no voy a la peluquería y sabe Dios cuándo podré ir, de la lista de espera tan larga que hay? Pues desde que se había acabado el papel higiénico en todos los supermercados. Si hará tiempo.

Sí, son oleadas de desabastecimientos. Llegaron por fin los camiones cargados de papel higiénico, pero se les olvidó llamar a los que traían la levadura y la harina. Si esto va a ir para largo y vendrá de lejos, que de una España sin papel higiénico nos ha dado tiempo a pasar a otra sin levadura y sin harina. Y siempre, como constante, sin mascarillas suficientes. No sé qué imaginación le echa la gente para hacerse con ellas y poder montarse en los transportes públicos, porque vas a la farmacia y nunca las tienen.

Y ahora estamos en la época del metacrilato. Yo no sé en qué semana de estado de alarma estamos, porque hemos perdido la cuenta. Sí sé que estamos en las Semanas de Escasez del Metacrilato. Se le olvidó a Sánchez llamar a la Cero como la Fase del Metacrilato. Hoy, en España, sin metacrilato no vas a ninguna parte. En el supermercado, en la farmacia, en la tienda, en la peluquería, en el bar donde te entregan la comida que has encargado por teléfono, en todas partes, la mampara de metacrilato es artículo de primera necesidad. ¿De dónde han sacado tanto metacrilato, empezando por el de las máscaras de rostro entero que se ponen por encima de la mascarilla? ¿Cuántos miles de mamparas de metacrilato se han instalado en España en las dos últimas semanas? Y las que se pondrán, morena... Así falta metacrilato, ¿no va a faltar? Como que igual que antes a la entrada de los toros pregonaban «¡Viseras para el sol!», nada me extrañaría que pronto oyéramos vocear: «¡Hay mamparas de metacrilato para no coger el virus!».