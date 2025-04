Antonio Burgos: El jersey de Fernando Simón

Tenemos un presidente del Gobierno que debería estar guardando la cuarentena por haber dado su mujer positivo en la prueba del coronavirus. Y ahí lo tienen. Y un vicepresidente en las mismas circunstancias. Y ahí lo tienen, que sin mascarilla, a pelo, va a los ... consejos de ministros, y que hasta que por co...letas no ha conseguido su cuota de protagonismo en el equipo del Gobierno contra la pandemia, no ha parado. Se las valió para aprovechar La Moncloa y TVE para dar su mitin, con mayor relevancia y minutación que el Mensaje del Rey. En el que si no repitió cincuenta veces la palabra «vulnerable», no la dijo ninguna. Vulnerables, nosotros; todos, no la población radicalizada con la que Pablo Iglesias hace su habitual demagogia ultraizquierdista de turno. Vulnerables, nosotros, que no hay político ni influyente al que no le hayan hecho la prueba del virus y que en cambio te desesperas si sientes el temor del mal y llamas a los teléfonos de la Sanidad pública para que te hagan el análisis, que ya debería estar efectuado de oficio en toda la población. Vulnerables, nosotros, que dadas las actuales circunstancias estamos en manos de un ministro de Sanidad que no es médico, sino... ¡licenciado en Filosofía! ¿Usted ha visto algo más grande? Sí, sí, bien que filosofa cada vez que sale por televisión dando datos de la situación de la pandemia. Es que no para de salir en las teles. Como consiguió Iglesias que le dieran vela en este entierro de la lógica, aunque fuese saltándose la cuarentena. Y cuando Fernando Simón, el del jersey, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, fue preguntado por qué Iglesias incumplió la cuarentena yendo al Consejo de Ministros y asaltando su cuota de protagonismo con su comparecencia-mitin de TVE, lo justificó, ¿no lo va a justificar?, con las dos famosas varas de medir: «Si bien la norma general es la que es, hay excepciones razonables». Intente usted ser «excepción razonable» en el cumplimiento de la norma general del Estado de Alarma, que verá la que le cae. Aunque sea por pasear al perro más tiempo de la cuenta o por acompañar a su mujer en el coche para ayudarla a traer las bolsas de la compra en el supermercado.

Lo de este goteo de ministros en las teles haciendo demagogia y metiendo más miedo, en vez de informar sobre soluciones y de dar buenas noticias, es que no me lo explico. Y lo del mentado Fernando Simón, menos. Si este hombre se lleva todo el santo día saliendo en TVE acompañando a ministros que no tienen nada que ver con el tema, pero que se quieren lucir y han exigido su cuota de protagonismo, ¿cuándo se ocupa de verdad de lo suyo, de la Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias? No hay nada para nosotros más familiar ya que el jersey beige de Simón. ¿No podía este hombre ponerse una chaqueta y una corbata, para transmitir al menos una imagen de mayor confianza y firmeza, y no ir así, de trapillo? ¿Cuántas horas-jersey de Fernando Simón en TVE llevamos? Menos mal que parece que le han dado un partido-homenaje al famoso jersey beige de Simón y lo han jubilado. Ahora lleva otro atuendo. Una especie de chaqueta negra, que da imagen como de sotana sin alzacuellos; ojú, encima vestido de luto, tal como están las cosas. ¿Por qué con España confinada cívicamente en su casa y con el mayor consumo de TV que citan las estadísticas, el Gobierno no desaprovecha la ocasión para salir a hacerse autopropaganda? Parece que Illa, el filosófico ministro de Sanidad, llama a los colegas de Consejo de Ministros para convidarlos a demagogia de TVE como quien invita a un vermú a mediodía. Pero lo que me preocupa es lo del jersey de Fernando Simón, que más que coordinador de esta emergencia parece un portavoz malo. Que no da confianza ninguna. Y con ese jersey, menos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión