Antonio Burgos: De Gürtel a Kitchen

Lo único bueno que tiene la corrupción es que, llegados sus casos más sonados a los tribunales, estamos aprendiendo lenguas extranjeras. A mí me parece ridículo que se usen nombres extranjeros para designar sonados casos de corrupción española. Que la corrupción, algo ya tan castizo ... y español como el pasodoble, sea nombrada con una palabra extranjera, la verdad, que me choca bastante. ¿No podíamos usar palabras españolas? Sí, ya sé que son como chistes de mayor o menor ingenio que pone la Policía cuando se lía a investigar un caso.

Por ejemplo, el caso Kitchen, que veremos a ver lo que le cuesta a la declinante imagen del PP y a su fama de partido corrupto y lo que le afecta a Pablo Casado, aunque en aquellos tiempos estuviera de diputado por Ávila. Yo me creía que lo de llamarle «Kitchen» al uso del aparato del Estado para librar al PP de acusaciones de corrupción era una moda como la de los programas de cocina en televisión. Que se lo habían puesto porque el ministro Fernández Díaz era el Gran Chef de la trama de Interior, en la que tenía de pinche de cocina a Cospedal. Pero no. Kitchen hace referencia a un hombre clave en la operación, el chófer del matrimonio Barcenas, Sergio Ríos, conocido como «El Cocinero». ¿Por qué no le pusieron entonces «Operación Chef», que suena a concurso con Bertín y La Pantoja en el jurado? Pues no. Dando muchos rodeos en el supuesto ingenio para poner nombre a la operación, la etiquetaron como «Kitchen». La nueva cocina, vamos, de la corrupción que nunca acaba, a babor y a estribor.

Es como lo de «Gürtel», la operación que costó el poder el PP y nos trajo esta desgracia del peor gobierno para los peores momentos. Aquí lo mismo se tira de inglés que de alemán, cual fue el caso de la «Gürtel», que en la germánica lengua significa «cinturón», y, lo rebuscado que hay que ser, hacía referencia al jefe de los mangones Francisco Correa. Correa es la que tenemos los españoles para aguantar esta modita de tanto nombre extranjero para designar las operaciones policiales. Qué lejos aquellos tiempos de la Operación Nécora o de la Operación Malaya, que aunque también tenían su pretendido chiste dentro, por lo menos eran en español.

Juicios de valor aparte, mangones y trincones aparte, partidos corruptos aparte, con el uso de estos nombrecitos dichosos extranjeros que hay que saber lenguas para captar el chiste que incluir suelen. Esta moda de las denominaciones de las grandes operaciones policiales le está haciendo mucho daño a nuestra lengua. La corrupción llega también a la lengua al usar «Kitchen» como lo más normal, como si todo el mundo supiera que significa «cocina» en inglés, en esta moda de la cocina y de los fogones.

Lo más sorprendente del asunto es que las grandes operaciones contra la corrupción en el PSOE, la del chófer de la cocaína, la del dinero de los parados gastados en los prostíbulos y la de los billetes para asar una vaca, no tuvieron nunca estos extraños nombres extranjeros. ¿Por qué? Ni tampoco nombres-clave en español. El «caso ERE» fue siempre «caso ERE» y punto. Punto... y prescripciones buscadas intencionadamente, claro. Por muchos expresidentes autonómicos y antiguos consejeros y altos cargos de la Junta de Andalucía que hubiese implicados, aquello nunca fue la «Operación Cow», por el asamiento de una vaca en billetes, ni la «Operación Ángel», por el club Don Ángelo donde se tiraba de tarjeta pública para piculinas. Con los nombres tan bonitos que hubieran salido, sin abandonar el castellano, además. Por ejemplo, «el Caso Cantimpalos» por la sarta de chorizos que allí se juntaron. Hasta que no vea que la Policía inicia la «Operación Chorizo», no me quedaré tranquilo.