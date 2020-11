España sin español

Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 08/11/2020 00:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por increíble que parezca, según la «ley Celaá», habrá pronto una parte de España en la que los niños no podrán en la escuela estudiar en la lengua oficial del Reino, la que en el mundo hablan 600 millones. ¿Qué diríamos si los niños de las escuelas de París no pudieran tener el francés como la lengua vehicular? ¿Cómo puede ir contra la Constitución, que proclama al español como el idioma oficial? ¿Cómo no se le ha dado importancia a esta entrega de cuchara ante las otras lenguas cooficiales de los separatismos, y empezando por la RAE no se ha puesto la nación en pie en defensa del castellano, contra su prohibición como lengua vehícular? La ministra Celaá la ha

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Orquestas sin director

Orquestas sin director ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Halloween de verdad

Halloween de verdad ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Lo obvio