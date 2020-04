La corbata negra no existe

Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 12/04/2020 00:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me preguntaba el otro día tan retórica como cínicamente cuántos muertos más por el Covid-19 eran necesarios para que el Gobierno declarase el luto oficial en este Reino. Me lo preguntaba cuando no habíamos llegado a los 14.000 fallecidos, muertos como perros, en soledad, sin poder ser acompañados por sus familias y enterrados luego como de caridad, sin velatorio ni funeral. Es sencillamente espantoso. El trágico contador de muertos sigue subiendo, y continúan siendo citados como las cifras de una estadística, triunfalista y esperanzada unas veces, desoladora y descorazonadora otras, según vayan pintando los demagógicos manejos informativos sobre la pandemia que se trae el Gobierno.

Y siguen sin declarar el luto oficial. Los miles de muertos del coronavirus siguen siendo

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Luto nacional

Luto nacional ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Triste estreno

Triste estreno ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC España a media asta