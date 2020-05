Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 17/05/2020 00:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todo parece que es para dar la razón a las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón (ojú, otro Garzón), no dejarlo por embustero y así de paso nos cargamos la economía española y ponemos a más de la mitad de la población dependiendo de la paguita de la renta mínima vital y los tenemos ya para siempre fieles como votantes. Ya saben lo que ha dicho Garzón: «El turismo es estacional, precario y de bajo valor añadido». Así que Canarias, la Costa Brava y la Costa del Sol no existen: las ciudades históricas españolas no existen; las listas de espera para visitar la Alhambra nunca han existido, son entelequias que se han inventado los pijos que juegan al golf

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cuarentena contra el turismo

Cuarentena contra el turismo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Alarma de Estado

Alarma de Estado ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Metacrilato