Antonio Burgos: Cayetana

Como si hubiéramos estado con ellos en el colegio, en España nos encanta llamar a las personas por su solo nombre de pila, por influyentes, poderosas, ricas o cultas que sean. ¿Familiaridad y homenaje? No sé. Quizás ambas cosas. No creo que haya habido en ... toda Europa una nación donde al presidente del Gobierno mentara la gente por su nombre de pila a secas, y sin posibilidad de confusión. Me refiero a Felipe. Se le llamaba más por su nombre que por su apellido: más Felipe que González. Su antecesor Adolfo Suárez necesitaba del apellido para que lo reconocieran. Había que ser muy partidario y esforzado militante de la UCD, de los de pegar carteles en las campañas electorales, para referirse a él como «Adolfo» a secas. Creo que lo de Felipe fue singular. Había que decir «Aznar» si hablábamos de «José María». Solamente quizá se escapaba de la norma Leopoldo (Calvo Sotelo). De la que no se ha librado Mariano Rajoy, que ha sido Rajoy y no Mariano hasta que se fue de farra y Soraya Sáenz de Santa María dejó el bolso en su escaño para cogerle el sitio: un sitio donde nunca más volvió (¿a que esto último suena un poquito a bolero cursi?).

En Madrid hay una peña taurina, bastante prestigiosa por cierto, que se llama «Los de José y Juan». No hay que decir ni de qué Juan ni de qué José se trata, por muchos años que hace que murieran Juan (Belmonte) o José (Gómez Ortega «Gallito»), de cuyo fallecimiento en la plaza de Talavera se cumple ahora un siglo, al cabo del cual todo el mundo ha terminado reconociéndolo, como en vida, «el Rey de los Toreros». España es el país donde dices Plácido y sabes que es Domingo, y no la película de Berlanga: -¡Hay que ver la que le están liando al pobre Plácido las del «mee too»! España es el país donde dices Rocío y es Jurado. O Lola, y es Flores. O Luis Miguel y es Dominguín. O Curro y es Romero. O Juan Ramón, y es Jiménez. Pero estas denominaciones, ay, no son eternas. Lerdo en los intríngulis de los partidos como soy, porque para eso hay que estar en Madrid y en sus mentideros políticos y no estoy dispuesto a ello por nada del mundo, venía últimamente escuchando hablar mucho de Cayetana y me decía: -¿Pero cómo siguen hablando de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, de la Duquesa de Alba, si murió hace ya seis años? Y además, con el apasionamiento con que lo hacen, unos a favor y otro en contra? Desde el claro rincón de la provincia no me daba cuenta que Cayetana a secas ya no era la que se casó con Alfonso Díez en su Casa de las Dueñas de Sevilla. Que Cayetana por antonomasia no era ya la XVIII duquesa de Alba, sino la XIII Marquesa de Casa Fuerte: Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos. La que tan mal les cae a muchos; la que tan bien nos cae a otros; la que dice en cada momento lo que hay que decir y como hay que decirlo; la portavoz del PP en el Congreso; la que tiene enemigos hasta dentro de su propio partido y partidarios incluso entre los que votan a la competencia. Como cateto del Arenal que soy, no estoy muy al tanto de las guerras intestinas del PP, en las que muchos tienen como objetivo de puntería disparar a Cayetana para cargársela. Por ser como es. Porque Cayetana Alvarez de Toledo suele decir lo que los votantes del PP desean escuchar, más que las fantasías moriscas que siguen poniendo de perfil a la cúpula del PP. Y eso de que una señora diga lo que los señores con mayor responsabilidad no se atreven cae, por lo visto, como un tiro en el PP. Lo siento, pero igual que antes era cayetanista de la de Alba, ahora soy cayetanista de la Alvarez de Toledo. Sí, la elegante, la del largo cuello como el cisne de un poema de Rubén Darío.

