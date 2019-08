Seguir Luis Ventoso Actualizado: 10/08/2019 00:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anoche soñé que era polaco. Me desperté reconfortado, con la sensación de que en mi país imperaba una cierta ética en la vida pública y los políticos que la quebraban pedían disculpas al público y dimitían. Polonia no gasta buena fama en Bruselas, que desdeña su democracia como defectuosa y tiznada de resabios autoritarios. Y sin embargo... Marek Kuchcinsky es un político conservador de 63 años, con apariencia de respetabilidad y padre de tres hijos. Desde 2015 era el presidente del Parlamento de Polonia. Pero Kuchcinsky arrastraba un defecto: no acertó a deslindar lo público de lo privado y se servía de los vuelos pagados por el Estado para su ocio personal y familiar. Ayer presentó la dimisión. Su partido,

