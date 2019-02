Ángeles y demonios «Existe la maldad por indiferencia o desinterés u omisión. El individuo o multitud que oye pero no escucha, y mira pero no ve, también tiene su grado de responsabilidad. “¿Por qué nadie me dijo nada cuando empecé a maltratar a la gente? Cada vez me pasaba más, pero nadie decía nada. ¿Por qué?”, afirma unos de los participantes en el «experimento de Stanford» de Philip Zimbardo»

Por Miquel Porta Perales

Actualizado: 03/02/2019 23:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * El hombre maltrata, agrede, secuestra y viola. Se comporta como un vándalo. Goza con la desgracia ajena. Practica la violencia más brutal o el sufrimiento más cruel contra sus semejantes. El hombre tortura. Los atentados. El terrorismo. El hombre mata al hombre. El mal. La maldad. Hay malvados que, a la manera del Raskolnikov de Crimen y castigo de Fiódor Dostoievski, muestran sentimientos humanos. Los hay que muestran indiferencia como el criminal en serie con destino en Auschwitz que, por la noche, escucha un solo de violín tocado por un preso judío cuyos compañeros han sido gaseados durante la mañana siguiendo las órdenes del malhechor. Y los hay que sucumben a la atracción del mal. Lo cuenta Claudio Magris en Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Temas Sociedad

Adolf Hitler