Ángel Expósito: Usted o yo... haríamos lo mismo

Las cifras confirman la evidencia: nuestra frontera sur son el Magreb y el Sahara, y ese flanco debería ser nuestra principal preocupación en clave interna y en clave geoestratégica.

Menos gili... sandeces, más perspectiva y menos políticos de quinta engreídos y cortoplacistas.

En las últimas ... horas han llegado -que se hayan detectado- 40 inmigrantes a las costas de Almería y otros sueltos o por parejas a Motril (Granada) y a Algeciras. Además, setenta y tantos arribaron a lo largo de Alicante (Santa Pola, Benidorm, Villajoyosa y Calpe), todos ellos argelinos, lo que confirmaría el uso de barcos negreros que lanzan a sus propias pateras. Y la demostración del auge de las mafias de oeste a este del Magreb: casi 500 personas llegaron el pasado viernes al litoral de Murcia (Escombreras e Isla Plana) en más de 30 pateras.

Mezcla los siguientes elementos en la coctelera del mapa del Mediterráneo: La miseria, el hambre, la dictadura, tu juventud, el cambio climático, la yihad, internet, las redes sociales, las televisiones europeas y, como guinda, el coronavirus.

Usted, estimado lector, o yo... ¿Qué haríamos si fuésemos un varón joven en cualquier país del inmenso Sahara o del Magreb? ¿Y si fuéramos una mujer embarazada?

Yo les he visto salir desde Chad, Camerún, Senegal, Mali y Marruecos. Les he visto heridos y empapados en el río Bravo entre México y Texas. Les he oído arrastrar su vida desde Siria e Irak hacia Turquía y jamás olvidaré el puente Simón Bolívar en la huida del régimen chavista.

¿Y sabes qué? Yo, como tú y usted, haría lo mismo. Emigrar, huir y escapar de mi infierno particular y, más aún, ahora en plena pandemia.

PD: Me lo dijo en La Linterna el general Dacoba, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos: «El coronavirus ha debilitado aún más a los ya débiles aparatos de los gobiernos africanos. Y los malos lo saben. Las mafias del crimen organizado, los yihadistas y los traficantes de personas se aprovecharán de esa situación».

Y ya estamos viendo las consecuencias en Alicante, Murcia, Almería, Granada, Cádiz o Huelva.

Haríamos bien en mirar más hacia el sur en vez de mirarnos tanto el ombligo y la coleta.