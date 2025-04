Ángel Expósito: «¡Qué tropa, joder, qué tropa!»

Sánchez no se fía de ningún ministro. Los ministros de Podemos no se fían de los demás. Incluso, aunque no lo sepan, las ministras socialistas más fans de Su Persona tampoco se fían de él. Pero nadie se atreve a nada. Ni siquiera las (o ... los) de Podemos confían entre sí.

Nadia Calviño hace de tripas corazón con Yolanda Díaz; Escrivá no soporta a Garzón; Ione Belarra pide la dimisión de Margarita Robles... Margarita Robles no aguanta más a ninguno; Bolaños, que sólo va a lo suyo desde que exhumó a Franco, se cree Rasputín; Marlaska, obnubilado, es otro distinto a aquel juez; Irene Montero no da abasto a poner a parir a Calviño; el de Exteriores, Albares, no mira a la cara a nadie tras la rendición ante Marruecos; y luego hay unas señoras por ahí que nadie sabe quiénes son ni qué ministerio ocupan... y que dan igual. (Cuánto echo de menos a María Jesús Montero y a Isabel Celaá como portavoces). Entre medias creo que hay una vicepresidenta de Transición Ecológica que cada día pincha y corta menos y un ministro de Agricultura y Pesca que no sabe dónde meterse. ¡Ah! se me olvidaba Miquel Iceta, en Cultura y Deportes... ¡Virgen Santísima! A todo esto, Yolanda Díaz en guerra con Irene Montero y con Ione Belarra; Garzón es un inútil incluso para los propios y, por último, aparece por ahí un ‘indepe’ de Ada Colau como ministro de Universidades y al que no compensa ni que le pinchen el teléfono. Tal cual es nuestro Consejo de Ministros. Un disparate, un dispendio de malgasto, un ‘despiporre’ donde nadie se fía de nadie. Ya lo dijo Romanones cuando le vetaron para entrar en la Real Academia Española: «¡Qué tropa, joder, qué tropa!». PD: En estas que Sánchez reaparece en Barcelona para soltar otra frase para el mármol: «En la ruta hay turbulencias. Muchas turbulencias. Sabemos que esas turbulencias a veces parecen tan intensas que acaparan toda nuestra atención, pero el ánimo del Gobierno de España es de superarlas, no alimentarlas. Las turbulencias pasarán y lo que perdurará será Europa». Por favor... Echenique ministro, de lo que sea, ¡ya!

