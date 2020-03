Yo me sentí como un alabardero

Ángel Expósito SEGUIR Actualizado: 07/03/2020 23:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay cosas que solo se pueden explicar si las has vivido. Por eso solo se pueden narrar en primera persona. Perdón por la autocita, pero me fue imposible no reventar de orgullo cuando alguien pensó en mí como pregonero de la Semana Santa del Cristo de los Alabarderos. Hace un año me sentí, casi, como un alabardero más.

Mis colegas Esteban Villarejo y Matías Nieto Koenig nos ayudan a entenderlo mejor con su reportaje dentro del relevo de la guardia.

Lo primero que uno aprende es un directo ideario de cinco puntos: Honor, misión, profesionalidad, compañerismo y ciudadanía.

Ahora intenta trasladar esos cinco impactos a tu vida cotidiana.

El honor lo entienden como la lealtad y la disciplina para servir

