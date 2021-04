Sánchez pidió decir la verdad

Ángel Expósito SEGUIR Actualizado: 10/04/2021 23:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre. Dime de lo que presumes y te diré de qué careces. Mucho ‘lirili’ pero poco ‘lerele. El idioma español es rico en refranes y ripios pero se queda muy corto para calificar la política española.

Lo de Pedro Sánchez en Senegal es ‘pa no echar gota’. Y lo dijo sin inmutarse: «Los números son más expresivos que las palabras». Con sus santos... asesores. El mismo que mintió con la tesis doctoral que le plagiaron otros, el que no dormiría tranquilo si Pablo Iglesias llegaba al Gobierno, el del abrazo de la mentira, el que no da una cifra correcta en los Presupuestos, el mismo que sigue ocultando a un tercio de

