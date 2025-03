Ángel Expósito: El problema son los socios

Los batasunos, nacionalistas vascos y demás amigotes socios del PSN y del PSOE convocan el Ospa Eguna (día del adiós) para pedir la expulsión de la Guardia Civil de Navarra. Va de suyo que estos progresistas y reformistas pidan que se marche la Benemérita. A ... nadie debe sorprenderle. Lo increíble es el silencio del Gobierno de España y del Ejecutivo de Navarra. En el cartel de la convocatoria aparece un «gremlin» que caricaturiza a un coronavirus vestido de guardia civil con una foto de Franco, una olla a presión a punto de estallar, la pistola y una botella de whisky junto al lema: «Tu eres el virus».

Tanto que hemos hablado de escraches y acosos este verano... ¿Esto no es un escrache? ¿Dónde están las feministas oficiales defendiendo a las dos parejas de aquellos dos guardias civiles? ¿No tiene nada que decir Grande-Marlaska? ¿Absolutamente nada?

El problema no son los de Batasuna y los del PNV (o como se llamen en Navarra). No. Este «día del adiós» va de suyo. El problema es que los convocantes son los socios de Sánchez. A esos (y a esas, por supuesto) son a quienes el presidente del Gobierno ha escogido como compañeros de travesía para cargarse el régimen del 78 y, ya de paso, mantener a Su Persona como líder supremo, ¡oh amado líder!

¿Se da cuenta Pedro Sánchez de quiénes son sus socios? ¿Sabe Pedro Sánchez la catadura de quiénes le tienen cogido por los... salva sea la parte? Otro pasito más hacia nuestra propia destrucción, ahora, de la mano de los socios del mismísimo Gobierno de Navarra. De la mano de quien votó la investidura de Sánchez.

PD: Un amigo guardia civil que lleva la bandera en el hombro por medio mundo, uno de tantos a los que no les caben el corazón, el honor y el valor en el pecho, me dijo ayer: «Hemos dado la vida por defenderles. Nos la hemos jugado hasta perderla por ellos... y no ahora dicen ni mú». Se equívoca el alcalde de Alsasua. Esto no va ni de ultraderecha, ni de fachas, ni de la caverna mediática. No. Esto va de Valores y de Honor. Y entiendo que él y los suyos no sepan qué es ni lo uno ni lo otro.