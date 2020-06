No deberíamos olvidar tantas cosas

Ángel Expósito SEGUIR Actualizado: 13/06/2020 23:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace tres, dos o un mes no dábamos un duro por salir de ésta, así, durante el mes de junio. En febrero o a primeros de marzo no podíamos imaginar la magnitud de la pandemia. Ahora, me parece increíble que se nos haya olvidado todo. Como si el bicho se hubiera desintegrado. Como si no hubiera muerto nadie. Como si Cáritas no tuviera un trabajo infinito. No se nos deberían olvidar tantas cosas y, sin embargo, se nos olvidan. Ni los del botellón, ni los que rebosan la playa se acuerdan de la morgue del Palacio de Hielo. Puede que ni siquiera sepan que existió... como para recordar a los soldados que honraron, acompañaron y lloraron ante miles de féretros

Ángel Expósito Articulista de Opinión