Isabel Celaá sigue siendo ministra

Ángel Expósito SEGUIR Actualizado: 27/03/2021 23:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada vez que releo la respuesta de Isabel Celaá al diputado Juan José Matarí siento más estupor. Pasan los días y la indignación, para cualquiera con un mínimo de sensibilidad, aumenta. Literalmente, la ministra de ¡Educación! le dijo esto al padre de Andrea, 25 años, con síndrome de Down: «Señor Matarí: ¿de dónde viene usted? Qué lejos viene usted. ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. Usted no sé de qué habla».

La noticia es que cuatro días después, esta señora sigue sentada en el Consejo de Ministros. Y para mayor escarnio ‘progresista y reformista’ su bancada, el resto del

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información