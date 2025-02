Ángel Expósito: Aquí no dimite nadie

Lo vivido esta semana entre Yolanda Díaz y el resto de la ‘chupipandi’ del Consejo de Ministros es inaudito. ¿Pero sabes qué? Han sido peores las reacciones que lo propiamente dicho por la nueva lideresa de la revolución.

La actual vicepresidenta (en marzo de 2020 ‘ ... solo’ ministra de Trabajo) acusó a su propio Gobierno de no haberle hecho ni caso ante la explosión de la pandemia. Automáticamente salió la ministra de Sanidad: «¡El Gobierno siempre trabaja unido!». Y se quedó tan ancha.

Al día siguiente, viernes, Yolanda Díaz -la que has liado pollito- dijo sentirse orgullosa de la labor del Gobierno (el mismo que no le hizo ni caso, con el presidente al frente, antes del 8-M), y la guinda: la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y la propia Díaz culpan al PP de deslealtad y de exagerar la polémica.

Me pregunto a quién de la legión de asesores se le ocurrió una excusa tan absurda. En una de estas tendrán que dimitir Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso por lo que dijo Yolanda Díaz sobre la alerta de la pandemia y el desprecio que le hicieron Su Sanchidad y el resto, empezando por Pablo Iglesias e Irene Montero.

¿Se da cuenta de lo que ha dicho con ese tonito angelical como solo ella sabe? ¿El Gobierno de España sabía de la magnitud de la que se avecinaba y nos engañó a todos?

Aquí no dimite nadie. Por nada. Ni siquiera por esto. No tienen límite. No dimiten ni por la tesis plagiada, ni por el falso insomnio, ni por mentir sobre Batasuna, ni por los indultos, ni por la verdad sobre muertos del Covid.

PD: Yo creo a la Yolanda Díaz del primer día. Creo que tiene una ambición desmedida, que es tremendamente engreída, que se cree una revolucionaria comunista y que su objetivo real es hundir a Pedro.

Pero también creo que Sánchez, ella misma, Salvador Illa, Fernando Simón y Pablo Iglesias nos mintieron como bellacos.

Todos, con el presidente a la cabeza, incumplieron la Constitución y nos mintieron en el origen y explosión de la pandemia. Y lo que es peor: el Gobierno nos mintió (y nos miente) hasta con nuestros muertos.