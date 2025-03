Ángel Antonio Herrera: Política de portería

Lo inquietante no es que Irene Montero haya entrado en ‘Sálvame’ sino que ‘Sálvame’ haya entrado en Irene Montero. Quiero decir que nunca hubiera supuesto yo que una ministra, esta, o cualquiera, tuviera en su agenda del día un pregón en la telerrosa, pero ya ... veo que para la nueva política me va cojeando la imaginación. Montero ha visto en Rociito un spot para el ministerio, y ha ido deprisa a refrendar a la chavala en un programa de las olimpiadas del chisme, entre el auxilio de hermana y el aplauso de amazona. Insisto en que lo perturbador, o lo estupefaciente, incluso, es que un programa de variedades de portería conste en las faenas de una titular de ministerio, con lo que la tele de albedrío vertebra sin recato la política de oficio. Pudiera pasar por anécdota la colaboración espontánea de Montero en un plató de chismes, por mucho que a Montero la vayan censurando por ahí. Pero no es anecdótico que de pronto la materia inflamada de una corrala de famosos, o populares, se aúpe en los temarios de la política en curso, llegando incluso a mechar la primera intervención de Hana Halloul, número dos de Gabilondo, que aludió a Rociito desde el feminismo estremecido. No quiero ni pensar que incluso ven ‘Sálvame’ los que nunca lo ven. Que a lo mejor sí. Cómo irá de pedestre el nivel de discurso en los políticos que son muchos los que se han animado a agitar la opinión en el asunto, por twitter, o por lo presencial. No es que Irene Montero haya fichado por Tele 5 sino que Rociito ha entrado en campaña electoral. Tampoco debiera darnos mucha sorpresa este brinco de dos mujeres conmovidas, y telegénicas, y sin duda valientes, porque acaso ya no vale aquello de que el medio es el mensaje. No es un susto que Montero asome el skype en la sobremesa de Belén Esteban, pero sí que Rociito y su drama vayan por ahí rodando, en campaña electoral, o en el twitter de los parlamentarios, que tiene algo de cabaret. En medio de todo esto, el lema de riesgo de Gabilondo, ‘soso, serio y formal’ va a quedar como la única propuesta adjetival en la tele que todo lo invade.

Eso, y la sospecha de que en casa de Montero no sólo se ve Netflix.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión