Ángel Antonio Herrera: El pluriempleo de Sánchez

Entre Ayuso y Sánchez, Iglesias se nos está quedando sin sitio. Quiero decir que las elecciones en Madrid tienen dos egos de contienda, el de Ayuso, y el de Sánchez, y no va a caber ahí el ego de Iglesias, porque existen las parejas de ... tres, pero no es el caso. Ayuso ha logrado que Sánchez se ponga rápido el traje de faena, y entre en campaña, con lo que Ángel Gabilondo resulta un número dos, y Pablo Iglesias un segundón de primera que pierde podio en los bares y en los telediarios. Le veo yo entre diluido y orillado. Hasta ha pillado cierto despiste de peinados, como si las prisas de inquieto no le dejaran decidir si peinarse o despeinarse.

Se supuso, en algún momento, que íbamos a vivir una hermosa y cruel trifulca entre el jefe de Podemos y la jefa de la Comunidad, pero Ayuso discute directamente con el sanchismo, y a Iglesias le tenemos como un poco desaparecido en el combate que apenas ha cumplido. La campaña se está convirtiendo en jaleo de dos, pero no de dos partidos, en rigor, el PP y el PSOE, sino de dos titulares del poderío, en general, Sánchez y Ayuso, que son dos rivales con más devotos que sus propias siglas respectivas. No creo que sea el mayor acierto de Sánchez el entrar al cuerpo a cuerpo de campaña, porque él debiera sostenerse en la órbita celeste de los oficios de presidente, pero sí es mérito de Ayuso inquietar a Sánchez, hasta bajarle al pluriempleo del mitin, y meterle en las listas electorales, por encima de Gabilondo. No estoy muy seguro de que estas elecciones dicten certezas sobre unas futuras generales, pero sí parece, por días, que Sánchez disputa la Comunidad de Madrid, mientras Ayuso aúpa una estatura pública más allá de la frontera autonómica. Sánchez debiera litigar con Macron, o con Merkel, que son su escalafón, pero va directo a la bronca con Ayuso, que le tutea como una hermana respondona, lista, y un poco malvada. No se sabe bien si anda en juego un despacho en Moncloa o en la Puerta del Sol. Entretanto, no encuentra su escaparate el ego con melena de Iglesias.

