Ángel Antonio Herrera: Más Platón y menos Instagram

Vidas ya vamos teniendo dos, la virtual y la real. Quiero decir que hay una existencia en las redes, con catálogo en Instagram, y luego una existencia de peatón clásico, que es lo que hemos sido todos, hasta hace tres ratos, antes de que la ... felicidad se tasara en selfis. Un mundo de cabal criterio dictaría que la vida virtual nace de réplica de la vida de realidad, pero según gracias desgraciadas de la tecnología, la vida de transeúnte tiene que lograr semejanza con las vidas de los instagramers, que se mueven en el éter de la fantasía de retratistas con filtros. Importa, ya, la vida que no existe. Vamos preparando un futuro que se parezca al pasado, pero al pasado de anteayer mismo, y según el escaparatismo de Instagram, donde toda muchacha usa el mismo morrito de Miss Moscú y cada chaval enseña la cátedra de abdominales. Uno no va a censurar el alegre exhibicionismo, ni siquiera la frivolidad fotográfica, pero resulta ya inquietante que el mundo de siempre, cierto y en pie, suceda bajo la tiranía bárbara de parecerse a un mundo virtual, que debiera ser sólo orilla o rodeo del primero, donde tiene génesis. Pero no. Las chicas tienen que parecerse a la que ellas mismas han inventado en las redes, la amistad se concibe sin el trato, Twitter abraza a los ágrafos, y se llega muy lejos, en general, sin moverse del móvil.

Hace cuatro tardes, una chavala se despeñó, por hacerse un selfi, y un estudio avala que Instagram perjudica la salud, porque aúpa un ejemplo de perfeccionismos imposibles. Ahí se anuncia que casi la mitad de las adolescentes que no se sienten plácidas con su cuerpo, aún se sienten peor, si se asoman a internet. Poco porcentaje me parece, porque Instagram es un edén de bikinis sexuales donde se ejerce la esbeltez por ley y los feos no tienen sitio. Más Platón y menos Instagram debiera ser un afán de vida. Un afán, y una norma. Pero todo eso ya está perdido. El pensamiento no consta donde triunfa el aspaviento de tontuna, y la verdad vive obligada a parecerse al embuste de lo que dice una foto íntima que se manipula para que la vea todo el mundo.

