Ángel Antonio Herrera: Los ‘ex’ de Ayuso

Memorable campaña viene siendo esta, donde Rociito y Cristina Pedroche decoran los idearios, y el navajero de El Escorial nos ha resultado un tipo más próximo a la medicación que al susto. Memorable campaña ésta, que un día habremos de olvidar, donde no hay suficientes ... fachas para la palabra fascista, ni tampoco comunistas sobrantes para incendiar la Gran Vía. De manera que el momento es un momentazo, y se habla de todo, salvo lo que inquieta al viandante. Va la cháchara entre el cancán de encuestas y las variedades de plató, entre el ‘Rocío, yo sí te creo’ y las confesiones de Pedroche, que ha dicho que está contenta de pagar impuestos, con lo que Iglesias la ha pillado de cita fija, como buena ideóloga de ilustración ciudadana, escorada de simpatías hacia Vallecas. Nos vamos enterando de todo lo que concierne al político, incluidas amenazas, y no tanto de lo que afecta al ciudadano, que quisiera saber algo más allá de cuándo le toca la cola para el chute de AstraZeneca. Menos mal que en medio de este frenesí del tedio, o el hartazgo, ha salido Díaz Ayuso para regalarnos alguna alegría inesperada. Ha dicho, donde Alsina, que Madrid, tan densa en población, ofrece la libertad de cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Esto no entraba en su programa electoral, pero ahora ya sí. Me gusta casi tanto como la promesa de dejar los impuestos quietos. Como ya ha ganado Ayuso las elecciones, viene celebrando la doble condición de musa y poeta de la ciudad, una ciudad donde hay mucha terraza, pero nunca un ‘ex’, o una ‘ex’. Madrid nos gusta, porque tiene la culpa de todo. Eso escribió un día un poeta, y eso lo dice ahora Ayuso de otra manera, porque incluso para poeta ella. Ayuso está inventando muchas cosas que Madrid ya tenía, y hace bien. Los atascos, la libertad, la terraza. Y ahora el ‘ex’, o la ‘ex’, que ya nunca más veremos. Memorable campaña ésta, sí. Donde participan los tronados de epístola, las gogós de ‘primetime’, y los divorciados felices de no volver a ver a quien fue el amor de su vida.

