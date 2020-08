La Tercera Nuestra Biblia «Entre mis viejos libros del colegio, junto a una “Historia de España”, conservo “La Biblia para los niños”, con vistosas ilustraciones. ¿Leen hoy algo parecido los chicos españoles? Me temo que no. Entre otras cosas, así se evita que, al leer la historia de la torre de Babel, puedan acordarse de lo que ahora sucede en algunas autonomías...»

Andrés Amorós Actualizado: 29/08/2020 01:51h

Leo en una encuesta que España es el país de Occidente donde menos se lee la Biblia. No sé si es exactamente así pero me temo que no anda muy descaminada. La conclusión me parece evidente: ésa es una de las grandes carencias tradicionales de la cultura española. ¿A qué se debe? Quizá a que muchos la han identificado -más o menos conscientemente- con el mundo judío y anglosajón.

No va esto en contra de la importantísima presencia de la Biblia en la historia de la literatura española, desde Alfonso X, la Políglota Complutense y la de Amberes , los problemas que causó a fray Luis de León, su huella en san Juan de la Cruz y los autos sacramentales... O