EDITORIAL ABC Andalucía, presupuestos y pactos

ABC Actualizado: 05/06/2019 00:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La amenaza de Vox, socio del PP para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, de no apoyar los presupuestos elaborados por el Gobierno del cambio para 2019 se encuadra inevitablemente en la negociación que mantienen los partidos para pactos de gobierno en toda España tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Sería muy ingenuo no interpretar el desmarque de la formación que preside Santiago Abascal como una amenaza al PP y Ciudadanos de lo que espera a ambos partidos si infravaloran el papel de Vox en el tablero de ajedrez de la gobernabilidad en ayuntamientos y comunidades. Pero lo cierto es que un documento tan importante como los presupuestos andaluces, que tienen una función nuclear en el cambio que mandataron los votantes el pasado 2 de diciembre, no pueden convertirse en un mero instrumento de presión política.

En las pasadas elecciones autonómicas los andaluces depositaron su confianza en PP, Ciudadanos y Vox para que acometieran una renovación histórica tras 36 años de mandato socialista. Es un proceso ilusionante pero también delicado, al que se le debe preservar en la medida de lo posible de tensiones partidistas. Es momento, por tanto, de apelar a la responsabilidad y pedir a estos tres partidos que tengan altura de miras para no comprometer el cambio en Andalucía. Aunque los presupuestos tengan una vigencia de sólo seis meses, suponen el desbloqueo de 3.700 millones de euros en inversiones que permitirán la reactivación de obra pública. En Andalucía, tan necesitada de aire fresco en su administración, a estos tres partidos les unen muchas más cosas de lo que les separa. Los electores no entenderían que se fustrase esta oportunidad histórica por obtusos egoismos partidistas.