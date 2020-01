Anatomía de un instante

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 06/01/2020 00:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La verdadera vergüenza no estuvo en el discurso de la portavoz de Bildu. Eso fue sólo el resultado de la generosidad ingenua, o débil, de un régimen de libertades tan permisivo que concede voz y representación a los enemigos que pretenden destruirlo. La diputada Aizpurua, condenada en su momento por exaltación del terrorismo, no hizo otra cosa que retratar la catadura moral de su partido, heredero legal de una banda de asesinos. Tampoco cabía esperar otra cosa que la benevolencia de la presidenta del Congreso, obsequiosa en la interpretación del reglamento para no molestar a quienes al fin y al cabo debe su puesto. No: el oprobio para la dignidad del Estado democrático lo provocó la cordialidad con que Pedro

