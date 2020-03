Necesidad de libertad

Álvaro Vargas Llosa SEGUIR Actualizado: 29/03/2020 00:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Así tituló un libro Reinaldo Arenas, el notable novelista cubano. Esas ocho sílabas me asaltan al ver que el cuarenta por ciento de la humanidad está encerrado y el resto no es mucho más libre, y que la vida social y los intercambios económicos han sido reducidos a algo que ya no es civilización. Independientemente de si piensa que todo esto era indispensable, las cosas no andan bien entre usted y yo si usted no añora el mundo de ayer.

Si usted no experimenta cierta repulsión al ver gente insultando desde sus balcones a transeúntes que sin violar el distanciamiento social salen un momento para ser libres en países que todavía no han cerrado esa puertecita, usted y yo no

Álvaro Vargas Llosa Colaborador