Culturalidades...

Si le digo a una española, francesa o italiana: «Luces como un millón de dólares» («you look like a million bucks»), me dará un definitivo puntapié en mis zonas blandas. Si se lo digo a una yanqui, lo tomará como un piropo (lo habría tomado así cuando estaba permitido piropear). Si le digo a un amigo europeo que afronta una dura adversidad: «Muerde la bala» («bite the bullet»), me creerá un desalmado. Si se lo digo a un gringo, entenderá que le doy ánimo y confío en su entereza. Si le digo a un joven europeo que está iniciando su carrera: «El cielo es el límite» («the sky is the limit»), me tomará por un carca oscurantista. Si se lo

