La tercera Adiós, británicos «En esta hora aciaga, lo mejor que puede decirse tras el abandono definitivo de la Unión Europea por parte del Reino Unido (aparte de haber salvado la cuestión norirlandesa y, ahora, lo de Gibraltar): que así como nunca se consustanciaron del todo con Europa cuando estaban adentro, los británicos no se deseuropeizarán del todo ahora que están afuera»

Álvaro Vargas Llosa Actualizado: 09/01/2021 23:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En «Mucho ruido y pocas nueces», la comedia de Shakespeare, Baltasar, el empleado de Don Pedro, entona una canción sobre lo veletas que somos los hombres en asuntos de amor («...Men were deceivers ever,/ One foot in sea and one on shore,/ To one thing constant never»). Es difícil encontrar una mejor forma de describir lo que ha sido, a lo largo de medio siglo, la pertenencia del Reino Unido a Europa y el flamante acuerdo que signará las relaciones de aquí en adelante. Estar y no estar, ser y no ser, ambigüedad, ambivalencia, dos almas.

Aunque en el plano jurídico el Reino Unido formaba parte del Mercado Único y la Unión Aduanera, uno tenía siempre, al entrar y al

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Álvaro Vargas Llosa