Álvaro Martínez: Con ustedes, Robustiana

De acuerdo con los datos de la OCDE , la revista ‘The Economist’ ha analizado el comportamiento de 23 países en cuando a PIB y renta per cápita. La «robusta» recuperación económica de Díaz ocupa exactamente el puesto 23 de esa lista, el último y más ... zopenco alumno de la clase pues el crecimiento aún anda seis puntos por debajo del registrado antes de la pandemia. Hay países que ya crecen al ritmo pre-Covid y la gran mayoría de los de nuestro porte y tamaño ya ha recuperado casi todo el PIB perdido por el coronavirus. A la «robusta» recuperación de Díaz le quedan no menos de 6 puntos para ponernos en el nivel de febrero de 2020 y son decenas los organismo nacionales e internacionales que señalan la debilidad del crecimiento pese a la estruendosa fanfarria con la que el Gobierno de Sánchez celebra el regreso de la prosperidad a nuestras vidas. El sanchismo es único anunciando bienaventuranzas y robusteces. Ya nos dijo el presidente del Gobierno en julio de 2020 que habíamos vencido al virus y hace seis meses que «España recupera la sonrisa» (robusta cursilería) tras decretar el fin de la mascarilla en exteriores. Pero el coronavirus sigue aquí y la mascarilla ha vuelto por decreto. Y la economía no pita. ¿«Robusta», dice usted? En España, según el INE, hay 116 mujeres que se llaman Robustiana, que viene de robusta. Desde ayer son 117.

