Álvaro Martínez: Soñar con una playa llena de gente

Somos los de hace un año pero en realidad somos otros. La pandemia, esta atroz peste que ha metido a todo el planeta en sus casas, ha dejado las calles desiertas, muertas en vida, que eso es una calle sin gente, apenas un cadáver de ... asfalto rodeado de edificios. Nada son, apenas un decorado que miramos nostálgicos desde la ventana o el balcón de este confinamiento, casi como quien mira la infancia perdida en el tiempo. Apenas un recuerdo. Y hace solo tres semanas que estamos encerrados... Hoy hace un año, los periódicos se llenaban con titulares como estos: «La ocupación hotelera en España superó el 90 por ciento»; «Andalucía recibió 768.000 visitantes durante los días santos»; «Asturias tuvo la mejor Semana Santa de la década»; «El empleo generado superó en un 7 por ciento al de la Semana Santa de 2018»... Las hemerotecas guardan decenas de titulares más de este tenor de prosperidad y riqueza, tanto económica como personal, que no todo es el dinero y esos días en que la rutina diaria y sus obligaciones quedan en suspenso nos recuerdan más que nunca que el tiempo es oro.

Somos los de hace un año pero no somos los mismos. A fecha de ayer éramos doce mil y pico menos a causa de esta epidemia que, además de esas vidas, de esas espantosas muertes casi en soledad y de todos esos cariños perdidos, se puede llevar por delante nuestra prosperidad. No son ambas pérdidas comparables, claro, pero conviene tener en cuenta que el Covid-19 también puede matar el futuro, el nuestro y de todos esos niños que «ahora se lavan más las manos», según nos dejó dicho el sábado Sánchez, aquel Pilatos de mediados de febrero que no supo atender a las señales que llegaban de China ni a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que, cierto es, no se puso demasiado farruca y también titubeó en la exigencia.

Hoy las playas están vacías y los hospitales llenos. Las alegrías de hace un año, todo ese jolgorio vacacional del que hacían balance aquellos titulares, son hoy ese mismo día afligido de la marmota que lleva repitiéndose tres semanas en cada casa, donde se sueña con el final de esta pesadilla. Hoy nadie suspira por una playa desierta y olvidada sino por otra bien llena de gente. No, no somos los mismos...