Álvaro Martínez: ¡Segundos fuera!

Si no es por la Superliga es por la inversión del fondo CVC y si no es por pitos es por flautas. A estas alturas la relación entre el presidente del Real Madrid y el de la Liga de Fútbol Profesional es ya un clásico ... dentro del pugilismo ibérico, tanto que en vísperas de una reunión donde se debe aprobar la operación financiera Florentino Pérez anuncia que lleva a los tribunales a Tebas por algo aún no aprobado (la decisión se tomará en la asamblea de mañana), en un ejemplo de justicia preventiva realmente novedoso. La imagen de cada uno en su esquina del cuadrilátero no es, sin duda, la más deseable para LaLiga, sobre todo cuando esta pierde atractivo a chorros tras la marcha de algunas de sus estrellas, como la de los capitanes de los dos principales clubes de España (Ramos y Messi), que se van a otras competiciones libres y sin dejar ni un solo euro en sus anteriores equipos, en un contexto social y económico de pandemia. En medio de la pelea aparece en el rincón de Pérez (el ‘Tigre de Chamartín’) Joan Laporta, noqueado por la salida en su mandato del mejor jugador que jamás haya tenido el Barça, y aliado de circunstancias, en su extrema debilidad, de su histórico oponente en el campo. Fútbol es fútbol, dejó dicho Boskov, y boxeo es boxeo... Comienza el viernes a rodar el balón y en el ambiente solo se escucha ¡segundos fuera!, eso sí, como en el Campo del Gas, no como en Las Vegas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión