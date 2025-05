Álvaro Martínez: ¡Rompan filas!

Sin un rasguño ha salido el que fuera responsable de los Mossos del juicio celebrado contra él en la Audiencia Nacional. La falta de acuerdo entre los magistrados del tribunal que le juzgaba le ha llevado a salir tan campante del envite. Ni las imágenes de agentes de los Mossos carreteando las urnas durante aquel 1 de octubre -recogiendo incluso la ovación de los separatistas como el torero que recoge los vítores tras una gran faena-, ni la aseveración del Tribunal Supremo de que los Mossos que mandaba Josep Lluís Trapero tenían un «cínico plan» para que el referéndum ilegal se celebrase, han debido ser tenidos en cuenta por la mayoría de los jueces de la Audiencia que han visto el caso. Trapero ha negado que estuviera conchabado con los cabecillas del golpe, más aún dijo que estaba dispuesto a detener a Puigdemont y a todo el Gobierno catalán si declaraban la república catalana, haciendo seguramente de tripas corazón si tenemos en cuenta la cuchipanda separatista en casa de Rahola, veranos atrás, en la que el hoy huido en Waterloo y el «superpolicía» compartían guitarra y estelada entonando el «Let it be» de los Beatles. Trapero es considerado un policía experto y eficaz, alabado por muchos y cuestionado por otros, tras no caer en la cuenta, por ejemplo, que los yihadistas de Alcanar que tenían centenares de bombonas de butano no eran unos camellos de tres al cuarto sino un grupo terrorista que al día siguiente sembraría de sangre las Ramblas. Ya tiene otro héroe el imaginario «indepe» y otro fracaso la Fiscalía que pedía para él un buen manojo de años de cárcel. Aunque a Dolores Delgado seguro que no le preocupa que Trapero salga ahora de rositas. «Pues eso», déjalo estar. «Let it be».