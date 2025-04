Álvaro Martínez: Quince días tarde, demasiado tarde

Primero fue Irene Montero, ministra de Igualdad; luego, la responsable de Administraciones Públicas, Carolina Darias; más tarde, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ayer, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La primera línea de pancarta de la manifestación del 8-M está resultando ... ilustrativa de lo irresponsable que fue llamar a tomar las calles ese domingo, como si nada ocurriera, la víspera de que Sánchez anunciara que el miércoles se cerraban colegios y universidades en Madrid. No parece compatible con el sentido común que en unas horas el Gobierno pasase de jalear una marcha que se presumía multitudinaria (como así fue) en la misma ciudad donde al día siguiente se tomaba la primera decisión de calado contra la epidemia. ¿De quién fue la idea de «salvar» la efeméride?

Imaginamos que a estas alturas, con este espanto delante de la cara, con tanta muerte y tanto miedo, el Ejecutivo reconocerá que fue una insensatez llamar a llenar las calles de España, a «reventar» de gente por ejemplo, esa Gran Vía que hoy yace moribunda (eso es una calle sin gente) como en la película de Amenábar. Hoy lo que revientan son las UCI y los crematorios. Alguien hubo de abrir los ojos antes.

Ayer ingresaron en una clínica privada madrileña a Calvo con un cuadro respiratorio infeccioso. Es imposible saber dónde y cuándo se contagiaron, pero todas ellas estuvieron en primera línea de pancarta. Y no debieron estar, que ya para entonces en España había medio millar de contagiados, la gran mayoría en Madrid. El Ministerio de Sanidad hubo de recomendar la suspensión de toda actividad multitudinaria. Los organizadores podrían haberla aplazado pues hoy vemos que hasta la Semana Santa dejará la primavera por el verano y hasta la Eurocopa de fútbol cambiará de año. Pero no, Sanidad erró, y gravemente, al no prohibir actividades de gran afluencia y ahora estamos donde estamos. Unos días antes, Echenique había asegurado a los españoles que lo del coronavirus era un invento de la prensa de derechas y no se conocía ningún plan de contingencia ni sanitario ni social ni económico de este Gobierno «de progreso». Lo único que progresó fue el Covid-19. Nadie -verdad, Simón- hubo de responder «que haga lo que quiera» cuando se le preguntó el viernes 6 si recomendaba a su hijo ir la manifestación del 8-M. Vamos tarde, al menos quince días y demasiados muertos tarde.