Álvaro Martínez: ‘Paco, el ministro’ y nadie más

Todos los altos cargos condenados han recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla hace casi dos años y medio, en la que decenas de dirigentes andaluces (con dos presidentes del PSOE a la cabeza, Griñán y Chaves) eran ... condenados por el macrodesfalco de los ERE, casi 700 millones de euros de dinero público defraudados en el mayor escándalo corrupto de la democracia, con el partido de aquellos ‘100 años de honradez’ como gran protagonista. Parte de ese dinero, que debía ir a los parados, terminó en juergas donde no faltaba la droga, hasta 20.000 euros al mes, donde Trujillo y su jefe por entonces, el ex director general Guerrero, lo daban todo... todo lo que no se quedaba en las subvenciones fraudulentas que este endosaba al chófer, que fardaba tanto y vivía tan a todo tren que en su pueblo -Llanos de Sotillo, a dos pasos de Andújar- le motejan ‘Paco, el ministro’ por el pisto que se daba cuando se paseaba por allí. De todos los implicados de la trama que convirtió la Junta en el Patio de Monipodio del siglo XXI, Trujillo es el único que hasta ahora ha pisado la cárcel y lo ha hecho por dos condenas por no pagar a Hacienda, que no le falta detalle al ‘ministro’.

